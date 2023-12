Wowow Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Solis Minerals":

Die Wowow-Aktie wird anhand der technischen Analyse bewertet. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt einen Schlusskurs von 1153,39 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1048 JPY, was einem Unterschied von -9,14 Prozent entspricht, woraus sich eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1074,3 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Wowow-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Wowow-Aktie zeigt einen Wert von 65,63, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet, und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 53, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Einstufung des RSI somit als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Wowow-Aktie ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse der Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz rund um die Wowow-Aktie gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.