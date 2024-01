Wowow Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Bei der Analyse von Wowow ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 20,27 Punkten, was darauf hindeutet, dass Wowow überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI ist weniger volatil. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Wowow auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft. Die abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Wowow-Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Wowow von 1084 JPY um -4,97 Prozent unter dem GD200 (1140,7 JPY). Dies führt aus charttechnischer Sicht zu einem "Neutral"-Signal. Demgegenüber beträgt der Kurs des GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 1065,6 JPY, was zu einem Abstand von +1,73 Prozent führt und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal für den Aktienkurs. Insgesamt wird der Kurs der Wowow-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Wowow diskutiert, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Wowow. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Wowow hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Wowow konnte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen werden, weshalb die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.