Wowow Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI für Wowow beträgt derzeit 60,49 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,79, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen rund um Wowow in den letzten beiden Wochen insgesamt positiv waren. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare in den vergangenen Tagen war neutral, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen in letzter Zeit mehr Aufmerksamkeit der Anleger erhalten hat als üblich, was ebenfalls zu einem positiven Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Wowow-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1155,85 JPY lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 1075,94 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Wowow daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.