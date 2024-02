Wowow Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die technische Analyse der Wowow-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1127,13 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 1126 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz von -0,1 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1097,52 JPY, was einem Abstand von +2,59 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Wowow-Aktie beträgt 67, was zu einer weiteren Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 40, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Analyse der RSIs ergibt also insgesamt eine Bewertung als "Neutral".

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung bei Wowow. Die vergangenen Diskussionen der letzten beiden Wochen deuten auf überwiegend positive Themen hin, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Wowow in den letzten Monaten auf einem normalen Niveau lagen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.