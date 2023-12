Worthington Industries Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Worthington Industries":

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Worthington auf 9 geschätzt. Das bedeutet, dass die Börse 9,73 Euro für jeden Euro Gewinn von Worthington zahlt, was 90 Prozent weniger ist als vergleichbare Werte in der Branche. Dies führt dazu, dass der Titel als unterbewertet eingestuft wird und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet wird.

In den letzten 12 Monaten erzielte Worthington eine Performance von 33,8 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Outperformance von +27,03 Prozent bedeutet. Der Durchschnitt im "Materialien"-Sektor betrug 6,77 Prozent, was zeigt, dass Worthington 27,03 Prozent über diesem Wert lag. Diese Überperformance führt zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Worthington über einen längeren Zeitraum deuten auf eine mittlere Aktivität und eine stabile Stimmung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung insgesamt besonders positiv, was sich in den positiven Themen in den Diskussionen der vergangenen Tage widerspiegelt. Aufgrund dessen wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.