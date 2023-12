Worthington Industries Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Worthington Industries":

In den letzten Wochen wurde bei Worthington eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders negativen Themen beobachtet wurde. Die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen führte zu einer insgesamt negativen Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Worthington-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 11, was auf eine überverkaufte Aktie hindeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis von 11,18 bestätigt ebenfalls diese Überverkauft-Situation. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Worthington nach der RSI-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,73 auf, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Metalle und Bergbau" von 93 liegt. Auf dieser Grundlage kann die Aktie als "günstig" eingestuft werden.

Jedoch fällt die Dividende mit 2,11 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (8260,24 %) niedriger aus, was zu einer insgesamt negativen Bewertung in Bezug auf die Dividende führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Worthington basierend auf den verschiedenen Kriterien.