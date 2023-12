Worthington Industries Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Bei Worthington wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI für 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 39,01 Punkten, was darauf hinweist, dass die Worthington-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Worthington-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wobei der Wert bei 57,93 liegt. Auch hier erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Worthington eingestellt waren. Es gab neun positive und fünf negative Tage. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negativ. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse wird Worthington daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung zugesprochen.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnittskurs der Worthington-Aktie in den letzten 200 Handelstagen 63,63 USD betrug. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 57,88 USD, was einem Unterschied von -9,04 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 60,3 USD, was einem Unterschied von -4,01 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält Worthington eine "Neutral"-Bewertung, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Worthington 8. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 61. Somit ist Worthington aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.