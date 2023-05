Worthington Industries Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Per 02.05.2023, 17:26 Uhr wird für die Aktie Worthington Industries am Heimatmarkt New York der Kurs von 59.27 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Stahl".

Die Aussichten für Worthington Industries haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Worthington Industries mit einem Wert von 12,67 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Metalle und Bergbau" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 67,97 , womit sich ein Abstand von 81 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Worthington Industries-Aktie ein Durchschnitt von 53,62 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 59,27 USD (+10,54 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 59,94 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,12 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Worthington Industries ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Worthington Industries erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Worthington Industries beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,12 Prozent und liegt mit 0,07 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (2,19) für diese Aktie. Worthington Industries bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.