Wort & Bild Verlagsgruppe beruft Jörg Mertens als neuen Group-CFO

Baierbrunn (ots) -Jörg Mertens folgt zum 1. April 2024 auf Malte von Trotha, der sich auf das Beteiligungsmanagement fokussiert"Die Anforderungen an die kaufmännische Aufstellung und Steuerung der unternehmerischen Aktivitäten unserer Gruppe sind in den letzten Jahren durch zahlreiche Akquisitionen und Neugründungen deutlich gestiegen. Gleichzeitig leiten wir als Unternehmensgruppe die nächste Phase ein, um unsere Wachstumsstrategie im Gesundheitsmarkt weiter voranzutreiben. Mit der Verstärkung der Geschäftsführung durch Jörg Mertens werden wir diesen Weg konsequent weiter fortführen", so Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wort & Bild Verlagsgruppe.Jörg Mertens (53) verfügt über langjährige Erfahrung in kaufmännischen Führungspositionen bei internationalen Medienhäusern und wird den erfolgreichen Aufbau und Wandel der Gruppe weiter vorantreiben. "Wir freuen uns, mit Jörg Mertens einen erfahrenen Medienmanager mit umfassender kaufmännischer Expertise für uns gewonnen zu haben, der die strategische Ausrichtung auf Wachstum, Transformation und Digitalisierung optimal mitgestalten wird", so Andreas Arntzen."Die Wort & Bild-Gruppe hat sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt, um mit ihrem breiten Spektrum an Qualitätsmedien, Geschäftsmodellen und Standorten die Potenziale im Gesundheitsmarkt weiter zu erschließen. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem Team die Wachstumsstrategie der Verlagsgruppe konsequent weiterzuentwickeln und die Gruppe für diese nächste Phase sowohl in wirtschaftlicher als auch in organisatorischer Hinsicht nachhaltig aufzustellen", so Jörg Mertens.Malte von Trotha (58) war seit September 2020 zunächst als Interims-CFO und ab Juni 2021 als Geschäftsführer und CFO der Verlagsgruppe tätig. Er wird zukünftig als Geschäftsführer für Integrations- und Entwicklungsprojekte im Beteiligungsportfolio verantwortlich zeichnen. Andreas Arntzen: "Ich danke Malte von Trotha für die Weichenstellungen im Finanz- und M&A-Bereich, die wichtig für den zukünftigen Erfolg der Verlagsgruppe sind. "Zur Person Jörg Mertens: Der Wirtschaftswissenschaftler wirkte vor seinem Wechsel sieben Jahre bei der DuMont Mediengruppe als kaufmännischer Geschäftsführer des wachstumsstarken Geschäftsfeldes Business Information. Im Zuge einer Buy- und Build-Strategie baute er dort neben dem Bundesanzeiger Verlag u.a. die eigenständige, technologiegetriebene Businessmedien-Gruppe QUiNFOS auf. In verschiedenen kaufmännischen Führungspositionen bei internationalen Medienhäusern hat er Wachstums- und Digitalisierungsstrategien realisiert sowie Reorganisationen und den Aufbau von Shared-Service-Centern gestaltet, u.a. als Geschäftsführer der Handelsblatt Media Group (CFO/COO), der WEKA Business Information (COO), der DVV Media Group (CFO) und von SpringerNature (Leiter M&A und Corporate Development). Jörg Mertens hat Wirtschaftswissenschaften an der Universität Witten/Herdecke und der Warwick University studiert.Zur Person Malte von Trotha: Malte von Trotha verantwortete bislang als Geschäftsführer und CFO die klassischen Bereiche des CFO (Personal, Controlling, Finanzen, Liegenschaften) und zeichnete mitverantwortlich für den Bereich Merger & Acquisitions. Der ausgewiesene Medien-, Finanz- und M&A-Experte war von 2001 bis 2005 CFO der Verlagsgruppe Milchstraße und danach bis 2010 Geschäftsführer der Deutschen Presseagentur dpa. Es folgten dreieinhalb Jahre als CFO der Styria Media Group in Österreich. Seitdem konzentriert er sich verstärkt auf die Bereiche digitale Transformation und Beteiligungen bzw. Investitionen.Die Wort & Bild Verlagsgruppe mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Die Marken stehen für hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus sowie große Beliebtheit bei den Nutzer:innen. Als Partner der Apotheke stehen der hohe gesundheitliche Nutzwert und die fachkundige Beratung in der Apotheke immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen die Apotheken Umschau, ELTERN, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber, Ärztlicher Ratgeber, medizini und das HausArzt-PatientenMagazin. Aktuelle Podcast (www.gesundheit-hoeren.de) und Videoformate erklären wichtige Gesundheitsthemen. In einer eigenen Buchreihe erscheinen Ratgeber zu Gesundheits- und Ernährungsthemen. Der Verlag erreicht monatlich rund 25 Millionen Nutzer:innen in Print und online. Die Isartal Ventures (www.isartal-ventures.de), die Isartal Health Media (https://isartalhealth.media/) und 720 Health (https://720.health) sind Unternehmen der Wort & Bild Verlagsgruppe.Pressekontakt:Dr. Judith Pöverlein, stellv. Leitung UnternehmenskommunikationTel.: 089/744 33-343Katharina Neff-Neudert, Senior PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dewww.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuell