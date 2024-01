Worley Parsons Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die technische Analyse der Worley-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses über die letzten 200 Handelstage bei 16,55 AUD liegt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 16,92 AUD, was einem Unterschied von +2,24 Prozent entspricht, und somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 16,98 AUD zeigt mit einer Abweichung von -0,35 Prozent eine ähnliche Entwicklung und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Worley-Aktie haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem "Industrie"-Sektor hat die Worley-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 19,33 Prozent erzielt, was 11,38 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" liegt die Aktie mit einer jährlichen Rendite von 15,49 Prozent um 3,84 Prozent über dem Branchendurchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Worley-Aktie derzeit auf 7-Tage-Basis als "überkauft" eingestuft wird, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.