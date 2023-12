Worley Parsons Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Aktie von Worley wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen, da es mit 248,71 insgesamt 857 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen", der 25,98 beträgt. Infolgedessen erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Schlecht".

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den vergangenen Monaten war die Diskussionsintensität der Worley-Aktie durchschnittlich aktiv, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In den letzten beiden Wochen wurde Worley von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine neutrale Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 18,99 Punkte, was darauf hinweist, dass Worley momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und führt somit zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt wird Worley daher in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.