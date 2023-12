Worley Parsons Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Derzeit wird der Kurs von Worley als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 243 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 243,05 Euro für jeden Euro Gewinn von Worley zahlt, was 862 Prozent mehr ist als bei vergleichbaren Werten in der Branche. Im Bereich "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 25, was die Überbewertung des Titels bestätigt.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis wird deutlich, dass Worley momentan überkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 75 Punkte, während der 25-Tage-RSI neutral ist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" in Bezug auf den RSI bewertet.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Worley ist hingegen positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Kommentare und Themen in sozialen Medien zu Worley veröffentlicht.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung. Demnach wird die Gesamteinstufung auf "Neutral" festgelegt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass der Titel als überbewertet und aktuell "Schlecht" in Bezug auf den RSI eingestuft wird, während die Anleger-Stimmung positiv ist und die Gesamteinstufung auf "Neutral" liegt.