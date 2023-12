Worley Parsons Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Worley-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 11,36 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auf der 25-Tage-Basis ist die Worley-Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht wesentlich verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Bei der fundamentalen Analyse gilt die Worley-Aktie als überbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das mit 243,05 insgesamt 856 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt hingegen ein positiveres Bild. Der Schlusskurs der Worley-Aktie am letzten Handelstag lag bei 17,21 AUD, was einen Unterschied von +5,07 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage darstellt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,77 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Worley-Aktie also gemischte Bewertungen in verschiedenen Analysebereichen.