Worley Parsons Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Aktie von Worley wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 248,71 insgesamt 857 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen", der 25,98 beträgt. Dies führt zu einer fundamentalen Bewertung der Aktie als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Daher erhält Worley in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Worley daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Worley beträgt aktuell 18,99 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Worley für diesen Punkt der Analyse mit "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Worley liegt derzeit bei 2,98 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,66 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Worley-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.