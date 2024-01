Worley Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 248,71 liegt Worley über dem Branchendurchschnitt von 25,79 Prozent in der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) von Worley beträgt 77,5, was ihn ebenfalls als "Schlecht" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 50,15, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Worley in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist neutral. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Worley im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,33 Prozent erzielt, was 11,95 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt 14,99 Prozent, und Worley liegt aktuell 4,34 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.