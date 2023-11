Worley Aktie: Was könnte passieren?

Die Dividendenrendite ist ein wichtiger Indikator für Investoren, um das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs zu bewerten. Bei Worley liegt die Dividendenrendite derzeit bei 2,98 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,96 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die Stimmung zu Worley auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Worley derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 16,28 AUD, während der Kurs der Aktie bei 16,78 AUD liegt, was einer Abweichung von +3,07 Prozent entspricht. Auch der GD50 ergibt eine Abweichung von -1,24 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Im Branchenvergleich erzielte Worley in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,08 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt nur um 4,17 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +16,92 Prozent für Worley. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Worley um 19,39 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Worley in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.