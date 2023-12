Worley Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Worley-Aktie wurde in verschiedenen Analysen bewertet, um ein umfassendes Bild von ihrer Performance zu erhalten. In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 16,38 AUD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag wurde jedoch mit 17,21 AUD bewertet, was einem Unterschied von 5,07 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Des Weiteren wurde der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der bei 16,91 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 17,21 AUD liegt nahe diesem Durchschnitt, was einer positiven Abweichung von 1,77 Prozent entspricht. Daher erhält die Worley-Aktie in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse ergab, dass die Aktie von Worley gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet gilt. Mit einem KGV von 243,05 liegt der Wert insgesamt um 856 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen", der bei 25,42 liegt. Aus fundamentalen Gründen wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Schließlich wurde die Dividendenrendite von Worley untersucht, die derzeit bei 2,98 Prozent liegt. Dieser Wert liegt unter dem Branchendurchschnitt von 4,81 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für die Worley-Aktie eine gemischte Bewertung auf Basis der verschiedenen Analysen, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte berücksichtigt werden müssen.