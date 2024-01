Worley Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Worley-Aktie wird in einer technischen Analyse betrachtet, bei der der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs bei 16,55 AUD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 16,92 AUD, was einem Unterschied von +2,24 Prozent entspricht, und somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 16,98 AUD zeigt mit einer Abweichung von -0,35 Prozent eine Nähe zum letzten Schlusskurs und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Worley für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 248, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,92 als überbewertet eingestuft wird. Aufgrund dieser fundamentale Kriterien erhält Worley eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt keine wesentlichen Veränderungen in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Abschließend betrachtet der Relative Strength Index (RSI) die Worley-Aktie und zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 83,87 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da hier weder eine Überkauft- noch Überverkauft-Situation vorliegt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Worley kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Worley jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Worley-Analyse.

Worley: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...