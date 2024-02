Worley Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Anlegerstimmung bezüglich Worley ist insgesamt eher neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Meinungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität zeigen keine bedeutende Tendenz, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vorliegt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Worley zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI. Allerdings ist der etwas längerfristige RSI neutral. Insgesamt erhält Worley eine gute Bewertung in Bezug auf den RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Worley um mehr als 8 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche liegt die Rendite deutlich niedriger. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein schlechtes Rating in dieser Kategorie.