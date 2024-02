Ausnutria Dairy Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "IMI":

Während der letzten Wochen gab es keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über Ausnutria Dairy in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher hat die Redaktion dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung gegeben. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Ausnutria Dairy wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Ausnutria Dairy wurde der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt derzeit bei 32,14 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 47,67 ebenfalls, dass Ausnutria Dairy weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Darüber hinaus haben unsere Analysten die Stimmung rund um Ausnutria Dairy auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Ausnutria Dairy derzeit eine Dividendenrendite von 2,09 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,87 Prozent. In der "Nahrungsmittel"-Branche liegt die Differenz zu vergleichbaren Werten bei -1. Aufgrund dieser Konstellation hat die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.