Worldwide Strategies Aktie: Augen auf!

Die Worldwide Strategies-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,02 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,0029 USD, was einem Rückgang von 85,5 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,01 USD zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Wert eine Abweichung von 71 Prozent und erhält somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Worldwide Strategies liegt bei 90,15, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 90,15 auf eine negative Einschätzung hin. Damit fällt die Gesamtbewertung ebenfalls auf "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es im letzten Monat keine bedeutende Veränderung gab, weshalb dieser Punkt neutral bewertet wird. Die Diskussionsintensität gibt keinen Hinweis darauf, dass die Aktie besondere Aufmerksamkeit erfährt, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge, und auch die Diskussionen in den sozialen Medien haben sich weder stark positiv noch negativ mit Worldwide Strategies befasst. Insgesamt ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung eine neutrale Bewertung für das Unternehmen.