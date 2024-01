Worlds Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die technische Analyse der Aktie von Worlds ergibt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,01 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,0046 USD liegt, was einer Abweichung von -54 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt ebenfalls 0,01 USD, was wiederum einer Abweichung von -54 Prozent entspricht und die Aktie als "Schlecht"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Worlds-Aktie liegt bei 63,75, was als "Neutral" eingestuft wird, da weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation vorliegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral" basierend auf dem RSI.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Ausschläge in der Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Worlds. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend verbessert hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen deutet auch darauf hin, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit erhalten hat als üblich, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Worlds-Aktie daher ein "Gut"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.