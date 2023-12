Worldgate Global Logistics Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Das Stimmungs- und Buzz-Rating ist ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine entscheidende Rolle. Bei der Aktie von Worldgate Global Logistics zeigt die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Worldgate Global Logistics blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was zu einem neutralen Rating führt.

Die Diskussionen rund um Worldgate Global Logistics auf Plattformen der sozialen Medien zeigten ebenfalls weder positive noch negative Ausschläge. Die Mehrheit der Themen rund um den Wert waren neutral, was zu einer neutralen Einstufung des Unternehmens führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage zeigt eine negative Abweichung, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt auf ähnlichem Niveau wie der letzte Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass Worldgate Global Logistics weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem neutralen Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Worldgate Global Logistics in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild, die Anlegerstimmung und die technische Analyse insgesamt ein neutrales Rating.