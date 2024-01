Worldgate Global Logistics Aktie: Am Scheideweg

Die technische Analyse der Worldgate Global Logistics-Aktie ergibt gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,11 HKD, was einem Unterschied von -28,18 Prozent zum letzten Schlusskurs von 0,079 HKD entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 0,08 HKD, was einer Abweichung von -1,25 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Somit erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Worldgate Global Logistics-Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie aktuell mit einem Wert von 17,65 überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 44, was eine "Neutral"-Einstufung zur Folge hat. Somit wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung, da die Aktie in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde und auch negative Themen dominierten.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien sich kaum verändert haben. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Worldgate Global Logistics-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI und der Anleger-Stimmung.