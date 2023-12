World Wrestling Entertainment Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Analysteneinschätzung für die World Wrestling Entertainment-Aktie ergibt ein durchschnittliches "Gut"-Rating, basierend auf 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate. Ein Analyst empfiehlt die Aktie als "Gut" einzustufen, während ein anderer sie neutral bewertet. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 100 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -0,65 Prozent vom letzten Schlusskurs fallen könnte, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 65,33, was auf neutralen Zustand hinweist, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25-Wert von 53 zeigt ebenfalls eine neutrale Position. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negative Themen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt und insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 95,12 USD liegt, was einen deutlichen Anstieg von 5,81 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 100,65 USD bedeutet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 107,92 USD, was zu einem negativen Unterschied von -6,74 Prozent führt. Dadurch erhält die Aktie gemäß der einfachen Charttechnik insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.