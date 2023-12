World Wrestling Entertainment Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf World Wrestling Entertainment hat sich in den letzten Wochen negativ entwickelt. Die Diskussionen in sozialen Medien waren überwiegend von negativer Natur, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führte. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich das Interesse der Anleger jedoch auf positive Themen verlagert.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab keine bedeutende Tendenz im vergangenen Monat, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Ebenso verhielt es sich mit der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Von den insgesamt 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die World Wrestling Entertainment-Aktie sind 1 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft. Das Durchschnittsrating liegt somit bei "Gut". Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um -0,65 Prozent fallen könnte, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse, insbesondere der Relative Strength Index (RSI), zeigt, dass die World Wrestling Entertainment-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt. Dieses Signal wird auch bestätigt, wenn man den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die World Wrestling Entertainment-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, den Analystenbewertungen und der technischen Analyse.