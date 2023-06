World Wrestling Entertainment Aktie: Prognosen für die Quartalszahlen am 14.08.2023

In weniger als zwei Monaten, genauer gesagt in 46 Tagen, legt das in Stamford ansässige Unternehmen World Wrestling Entertainment seine Bilanz für das zweite Quartal vor. Was können Aktionäre hinsichtlich Umsatz und Gewinn erwarten? Wie wird sich die World Wrestling Entertainment Aktie im Vergleich zum Vorjahresvergleich entwickeln?

Es sind lediglich noch 46 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalsdaten der World Wrestling Entertainment Aktie mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 6,89 Mrd. EUR kurz vor dem Börsenstarttag. Sowohl Aktionäre als auch Experten fiebern dem Ergebnis entgegen. Analystenhäuser prognostizieren gemäß aktueller Datenanalyse einen starken Anstieg des Umsatzes gegenüber dem Vorquartal. Das Unternehmen erzielte im zweiten Quartal 2022 einen Umsatz von 300,99 Mio. EUR; nun wird ein Sprung um...