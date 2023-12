World Wrestling Entertainment Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Anleger: Das Anleger-Sentiment für die Aktie von World Wrestling Entertainment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über das Unternehmen gesprochen. An sechs Tagen überwogen die positiven Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer kommt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für World Wrestling Entertainment.

Technische Analyse: Bei der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 95,12 USD. Der letzte Schlusskurs (100,65 USD) liegt damit deutlich darüber (Unterschied +5,81 Prozent), wodurch die Aktie als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen, ergibt sich ein Wert von 107,92 USD, wobei der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,74 Prozent) liegt. Somit erhält die Aktie in diesem Fall ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die World Wrestling Entertainment-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist die World Wrestling Entertainment einen RSI-Wert von 65,33 auf, weder überkauft noch -verkauft, und erhält daher die Einstufung "Neutral". Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 53, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Neutral".

Analysteneinschätzung: Von insgesamt 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die World Wrestling Entertainment-Aktie sind 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt erhält das Unternehmen somit ein "Gut"-Rating. Für das letzte Monat liegen keine Analystenupdates vor. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 100 USD, was einem potenziellen Rückgang von -0,65 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs entspricht. Die daraus abgeleitete Empfehlung lautet "Neutral". Zusammengefasst erhält World Wrestling Entertainment von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.