World Super Holdings Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz zu World Super in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass World Super weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der Kurs von World Super derzeit -6,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Distanz sogar bei -68,89 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt charttechnisch als "Schlecht" eingestuft wird.