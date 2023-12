World Super Holdings Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die World Super-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 0,09 HKD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 0,028 HKD um -68,89 Prozent darunter, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,03 HKD über dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -6,67 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die World Super-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

In den letzten zwei Wochen wurde die World Super-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf World Super wurde eine mittlere Aktivität im Hinblick auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der World Super-Aktie liegt bei 85,71, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 62,07, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die World Super-Aktie.