World Super Holdings Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die technische Analyse der World Super-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,08 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,028 HKD deutlich darunter liegt (eine Abweichung von -65 Prozent). Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,03 HKD, wobei auch hier der letzte Schlusskurs unter diesem Wert liegt (eine Abweichung von -6,67 Prozent). Aufgrund dieser Werte wird die Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen hauptsächlich negativ, mit zwei Tagen im roten Bereich und überwiegend neutraler Einstellung an einem Tag. Die Anleger haben sich vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen World Super unterhalten, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde über das Unternehmen nicht bedeutend mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der World Super-Aktie zeigt einen Wert von 100, was auf eine "überverkaufte" Marktsituation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 45,95 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.