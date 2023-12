World Precision Machinery Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die technische Analyse von World Precision Machinery-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,34 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,23 SGD liegt, was einer Abweichung von -32,35 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,26 SGD liegt über dem letzten Schlusskurs von 0,23 SGD, was einer Abweichung von -11,54 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die World Precision Machinery-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite fällt auf, dass World Precision Machinery im Vergleich zur Branchendurchschnitt eine geringere Rendite in Höhe von 5,43 Prozentpunkten erzielt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Auch fundamental betrachtet fällt die Bewertung eher negativ aus, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 31,87 über dem Branchendurchschnitt liegt, was zu einer Bezeichnung als "teuer" führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance der World Precision Machinery-Aktien in den letzten 12 Monaten um -8,36 Prozent lag, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -4,38 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance 2,77 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält World Precision Machinery in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.