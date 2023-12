World Precision Machinery Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Aktienkurs von World Precision Machinery hat im letzten Jahr eine Rendite von -8,36 Prozent erzielt, was 3,02 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Industrie-Sektor (-5,34 Prozent) liegt. Im Bereich Maschinen beträgt die mittlere jährliche Rendite -4,49 Prozent, wobei World Precision Machinery aktuell 3,87 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet World Precision Machinery im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenbranche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,42 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 5,42 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf World Precision Machinery diskutiert. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 31,87, was 56 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 20 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie die Bewertung "Schlecht".