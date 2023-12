Norwegian Air Shuttle Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie hat in verschiedenen Analysen unterschiedliche Bewertungen erhalten. Die technische Analyse ergab eine Abweichung von +9,76 Prozent für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs von 11,185 NOK. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Eine ähnliche positive Bewertung erhielt die Aktie auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einer Abweichung von +19,37 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führte.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Norwegian Air Shuttle Asa. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen grün und an insgesamt zwei Tagen neutral. Insgesamt erhielt die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was zu einer neutralen Bewertung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie ergab unterschiedliche Bewertungen. Der RSI der letzten 7 Tage mit einem Wert von 12 führte zu einer "Gut"-Bewertung, da die Aktie als überverkauft eingestuft wurde. Im Gegensatz dazu ergab der RSI auf 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft war.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung für die Norwegian Air Shuttle Asa-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen.

