World Oil, tut es schon wieder!

Die Diskussionen über Moon Equity in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen hin. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und betrachtet die Aktie von Moon Equity als angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Moon Equity liegt bei 83,44 Punkten, was auf eine überkaufte Aktie hinweist. Auch der etwas längerfristige 25-Tage-RSI von 75,32 zeigt an, dass die Aktie überkauft ist. Aus diesem Grund erhält Moon Equity ein "Schlecht"-Rating für den RSI.

Bei der Stimmung und dem Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat abgenommen. Deshalb erhält Moon Equity in diesem Bereich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,009 USD etwa 55 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit -55 Prozent auf eine negative Abweichung hin. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.