World Of Wireless Telecom Aktie: Chancenlos!

Der Relative Strength Index (RSI) für die World Of Wireless Telecom-Aktie zeigt eine überkaufte Situation an, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Dieser Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, weist einen RSI von 100 auf. Ein ähnliches Bild ergibt sich, wenn der Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird. Auch hier liegt der RSI bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist.

Das Anleger-Sentiment für die World Of Wireless Telecom-Aktie wird insgesamt als "Neutral" eingestuft. Zwar wurden in den sozialen Medien sowohl positive als auch negative Meinungen veröffentlicht, jedoch überwogen in den letzten Tagen die negativen Themen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität stark zugenommen hat, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit auch hier eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse der World Of Wireless Telecom-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,01 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,0001 USD deutlich darunter liegt (-99 Prozent Unterschied). Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt wird die World Of Wireless Telecom-Aktie basierend auf den genannten Kriterien mit einem "Schlecht"-Rating versehen.