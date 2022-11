World Industrial and Energy Internet Expo 2022 findet in Changzhou statt

Changzhou, China (ots/PRNewswire) -Die World Industrial and Energy Internet Expo (WIEIE) 2022 wurde am 11. November in Changzhou, China, der „internationalen intelligenten Fertigungsstadt" und der „neuen Energiehauptstadt", eröffnet.Bei der Eröffnungszeremonie unterzeichnete Changzhou City einen Vertrag mit der Dalian Polytechnic University und der China Academy of Machinery Science and Technology über den Bau des Long Cheng Laboratory of Intelligent Manufacturing und hielt eine Einweihungszeremonie ab. Inzwischen gibt es 21 Projekte mit großem Investitionsumfang und hohem Teilnahmeinteresse. Laut dem Organisationskomitee von WIEIE belaufen sich die Gesamtinvestitionen auf etwa 47 Milliarden Yuan.In den letzten Jahren hat Changzhou aktiv auf die Entwicklungsstrategie der nationalen digitalen Wirtschaft reagiert und die intelligente und digitale Transformation als Hauptrichtung übernommen. In diesem Jahr haben sich in Changzhou 11 intelligente Produktionsstätten angesiedelt, die ersten in der Provinz sowie 7 neue industrielle Internet-Benchmark-Fabriken, 60 Dienstleister, und mehr als 3.000 Unternehmen haben die intelligente Transformation umgesetzt. Insgesamt 161 Unternehmen und 200 Produkte in den Bereichen „Neue Energiefahrzeuge", „Intelligente Transformationsfälle" und „Intelligente Fertigung" werden auf der Expo präsentiert.Die Expo, die bis Ende November dauert, bringt viele Branchenführer und Experten zusammen und es finden dort eine Reihe von Sonderveranstaltungen rund um die neue Energieindustrie, intelligente Transformation, Innovationen und Unternehmertum statt.Nach jahrelanger Entwicklung verfügt Changzhou über 37 wichtige Industriekategorien und mehr als 60.000 Industrieunternehmen, mit führender industrieller Abdeckung landesweit und Platz 16 bei den modernen Fertigungsstädten in China. Die zehn modernen Fertigungscluster mit dem Kern bestehend aus NEVs, hochwertiger Ausrüstung und neuen Materialien sind zu Vertretern von „Changzhou Smarte Fertigung" geworden und haben viele führende Unternehmen mit starker industrieller Antriebskraft gegründet, darunter 32 nationale individuelle „Champions" in der Fertigung.Changzhou hat auch die Chance auf neue Energie genutzt, ist bestrebt, neue Energie-Qualitätsprojekte attraktiv zu machen, erweitert nach wie vor den Entwicklungs- und Nutzungsumfang sowie aktiv die Marktanwendungslandschaft, fördert vollständig neue Energie-Innovationen und bildet einen Zyklus bei der neuen Energieerzeugung, Speicherung, Übertragung und Anwendung. Changzhou setzt stets auf Talente als erste Ressource für Innovation. Seit 2012 sind 830.000 neue Talente nach Changzhou gekommen, und jetzt hat die Gesamtzahl 1,5 Millionen erreicht.Links für Bildanhänge:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=433636Bildunterschrift: World Industrial and Energyinternet Expo 2022Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1944897/WIEIE.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/world-industrial-and-energy-internet-expo-2022-findet-in-changzhou-statt-301677209.htmlPressekontakt:Herr Wong,Tel: 86-10-63074558Original-Content von: The Organizing Committee of World Industrial and Energy Internet Expo, übermittelt durch news aktuell