World Houseware Aktie: Was soll man davon noch halten?

In den vergangenen zwei Wochen wurde World Houseware von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Basierend auf der Auswertung der diversen Kommentare und Beiträge zu diesem Wert in den sozialen Medien, wurde die Anleger-Stimmung als neutral eingestuft. Die Bewertung ergibt sich aus den hauptsächlich neutralen Themen, die in den Diskussionen der vergangenen Tage angesprochen wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) für World Houseware liegt bei 26,67, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Kategorie der relativen Stärke daher die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der World Houseware-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -25 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -6,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche hat World Houseware in den vergangenen 12 Monaten eine Underperformance von -17,54 Prozent gezeigt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von World Houseware um 17,22 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.