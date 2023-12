World Houseware Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral. Weder gab es positive noch negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen World Houseware gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von World Houseware bei 10,82, was unter dem Branchendurchschnitt von 49,4 Prozent in der Bauprodukte-Branche liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie werden neben Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Internetnutzern bewertet. Die Anzahl der Beiträge über einen langen Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von World Houseware zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für World Houseware zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von World Houseware bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Dividendenrendite von World Houseware liegt bei 0 Prozent, was 6,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Bauprodukte-Branche liegt. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.