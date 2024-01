World Houseware Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen World Houseware diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral".

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Bauprodukte) erscheint World Houseware aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 10,82, was einen Abstand von 77 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 47,24 darstellt. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von World Houseware derzeit bei 0,5 HKD. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,36 HKD liegt und somit einen Abstand von -28 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ist die aktuelle Differenz von -7,69 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von World Houseware im letzten Jahr eine Rendite von -21 Prozent erzielt, was 16,28 Prozent unter dem Durchschnitt (-4,72 Prozent) liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Bauprodukte" liegt die Aktie mit einer mittleren jährlichen Rendite von -5,11 Prozent um 15,89 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.