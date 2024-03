World Houseware Aktie: Eine neue Chance!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen gab es bei World Houseware keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, daher wird die Aktie neutral bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, weshalb das Rating insgesamt neutral ausfällt.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zur Aktie bei World Houseware derzeit bei 0, was eine negative Differenz von -6,32 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Bauprodukte" bedeutet. Daher erhält das Unternehmen von Analysten eine schlechte Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Hinsichtlich des Aktienkurses hat World Houseware in den letzten 12 Monaten eine Performance von -46,32 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche eine Underperformance von -37,93 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt die Rendite um 39,16 Prozent unter dem Wert, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen. Bei World Houseware liegt der RSI bei 10,53, was als gut eingestuft wird. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 28,95 eine gute Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" für das Unternehmen.