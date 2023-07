Die World Hepatitis Alliance erhöht am Welt-Hepatitis-Tag das Bewusstsein für virale Hepatitis, da Forschungsergebnisse zeigen, dass Hepatitis B und C ein wesentlich höheres Krebsrisiko verursachen als das tägliche Rauchen einer Packung Zigaretten

London (ots/PRNewswire) -Heute startet der Welt-Hepatitis-Tag (World Hepatitis Day, WHD) mit dem internationalen Motto „We're not waiting" („Wir warten nicht"). Am WHD kommt die World Hepatitis Alliance (WHA) mit ihrem globalen Netzwerk aus 323 Mitgliedern in über 100 Ländern zusammen, um die internationale Kampagne anzuführen und den Kampf gegen virale Hepatitis zu beschleunigen, eine der tödlichsten und am meisten vernachlässigten Krankheiten und Gesundheitskrisen – eine Krankheit, die alle 30 Sekunden ein Leben einfordert.Neue Forschungsergebnisse, die auf dem EASL Congress von der Center for Disease Analysis (CDA) Foundation1 vorgestellt wurden, ergaben, dass Hepatitis-B-Viren (HBV) und Hepatitis-C-Viren (HCV) hochgradig onkogen sind und zu Krebserkrankungen an mehreren Organen und Körperstellen führen können. Der Bericht zeigt, dass mit Hepatitis B und C infizierte Personen „ein ähnliches oder ein deutlich höheres Risiko haben, Krebs zu entwickeln, als jemand, der aktiv eine Packung Zigaretten pro Tag raucht". Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass HBV und HCV „als krebsverursachende Infektionen betrachtet werden sollten und dass internationale Richtlinien entsprechend überdacht werden müssen".Eine kürzlich durchgeführte Umfrage2 der WHA ergab, dass fast die Hälfte (42 %) der Menschen weltweit nicht wissen, dass eine der häufigsten Ursachen von Leberkrebs virale Hepatitis ist. Fast drei Viertel (74 %) der Befragten geben an, dass Wissen über die Verursachung von Leberkrebs durch Hepatitis bedeute, dass sie sich mit höherer Wahrscheinlichkeit testen lassen werden, und mehr als vier Fünftel (82 %) sagen, dass sie sich mit höherer Wahrscheinlichkeit impfen lassen werden.Weltweit leben mehr als 350 Millionen Menschen mit Hepatitis B oder C3, was jedes Jahr mehr als 1,1 Millionen Menschen das Leben kostet4. Bis 2040 wird erwartet, dass die Todesfälle durch virale Hepatitis die kombinierte Mortalität durch HIV, Malaria und Tuberkulose übersteigen werden5.Danjuma Adda, Präsident der World Hepatitis Alliance, erklärt:„Jedes Jahr sterben mehr als eine Million Menschen an Hepatitis. Das Motto des Welt-Hepatitis-Tages 2023 lautet: „We're not waiting" („Wir warten nicht"). Dies ist ein Aufruf, die Bemühungen zur Eliminierung von viraler Hepatitis jetzt zu beschleunigen und den dringenden Bedarf an Tests und Behandlungen für die Menschen, die sie wirklich benötigen, zu decken. Einzelpersonen und Gemeinschaften auf der ganzen Welt führen Veränderungen im eigenen Leben und in der Welt um sie herum herbei. Wir feiern dieses Engagement und fordern zugleich mehr Maßnahmen. Wir warten nicht auf Veränderungen – wir kämpfen dafür, sie zu realisieren. "Homie Razavi, Managing Director, CDA Foundation, sagt dazu:„Hepatitis-B- und Hepatitis-C-Infektionen sind stille Epidemien. Diese viralen Infektionen verursachen Krebs, aber da infizierte Personen erst dann Symptome zeigen, wenn es zu spät ist, bleiben die meisten Infektionen unbemerkt. Es ist für uns alle wichtig, das hohe Krebsrisiko im Zusammenhang mit Hepatitis-B- und Hepatitis-C-Infektionen zu erkennen und Patienten die richtige Versorgung zu ermöglichen. Die Behandlung kann das Krebsrisiko um 85 % oder mehr reduzieren."Eine Liste der vollständigen Referenzen finden Sie auf: https://www.worldhepatitisalliance.org/news/hepatitis-b-and-c-cause-significantly-higher-cancer-risk-than-smoking-a-daily-pack-of-cigarettes/Medienkontakt:Tajinder Tiwana, +44(0)7715339193,contact@worldhepatitisalliance.orgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-world-hepatitis-alliance-erhoht-am-welt-hepatitis-tag-das-bewusstsein-fur-virale-hepatitis-da-forschungsergebnisse-zeigen-dass-hepatitis-b-und-c-ein-wesentlich-hoheres-krebsrisiko-verursachen-als-das-tagliche-rauchen-einer-p-301887948.htmlOriginal-Content von: World Hepatitis Alliance; CDA Foundation, übermittelt durch news aktuell