World Fuel Services Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die technische Analyse von World Kinect zeigt, dass der Kurs der Aktie derzeit um +9,15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +1,29 Prozent liegt. Demnach wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 51,97 Punkten, was darauf hinweist, dass World Kinect weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,41, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das World Kinect-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite von World Kinect um 17 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche weist eine mittlere Rendite von 20,43 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auf, was bedeutet, dass World Kinect mit 16,78 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.