World Fuel Services Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die World Kinect-Aktie wird aus technischer Sicht analysiert, um festzustellen, ob sie sich in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt wird als Indikator verwendet, wobei der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet werden. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 22,5 USD, während der letzte Schlusskurs bei 22,85 USD liegt, was einer Abweichung von +1,56 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die World Kinect-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 20,84 USD, wobei der letzte Schlusskurs um +9,64 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dadurch erhält die Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating. Zusammenfassend wird World Kinect auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die World Kinect-Aktie hat einen Wert von 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (38,61) ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung insgesamt ein "Neutral"-Rating für World Kinect.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. World Kinect weist einen Wert von 11,8 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 31,27. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei World Kinect eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Veränderung des Stimmungsbildes basiert auf der Tendenz hin zu besonders positiven Themen in den sozialen Medien. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war ebenfalls höher, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält World Kinect für diese Stufe daher ein "Gut"-Rating.