World Fuel Services Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Dividendenrendite von World Kinect beträgt derzeit 2,44 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 2,59 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik. In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat World Kinect in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,65 Prozent erzielt, was jedoch im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 21,58 Prozent eine Underperformance von -17,93 Prozent darstellt. Daher erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen für die Aktie von World Kinect abgegeben, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 25 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 26,05 USD eine erwartete Kursentwicklung von -4,03 Prozent bedeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) von World Kinect bei 23,79 liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet wird, liegt bei 39,77 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.