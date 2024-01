World Fuel Services Aktie: Hammer Entwicklung!

World Kinect wird in Bezug auf die Dividende mit 2,44 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (28,25 %) als niedriger eingestuft, da die Differenz 25,81 Prozentpunkte beträgt. Dies führt derzeit zu einer Bewertung als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von World Kinect liegt mit 11,75 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was einem Abstand von 62 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 31 entspricht. Aufgrund des relativ niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von World Kinect ist positiv, da in den sozialen Medien vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für World Kinect in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, da keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde.