World Fuel Services Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

In den vergangenen vier Wochen gab es bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz zu World Kinect keine wesentlichen Veränderungen in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Allerdings konnte eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält World Kinect daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die World Kinect-Aktie beträgt aktuell 73, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 45,45, was bedeutet, dass World Kinect hier weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für World Kinect.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der World Kinect-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 22,44 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (22,03 USD) weicht somit -1,83 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die World Kinect-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite für World Kinect beträgt 2,44 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (2,59) für diese Aktie. Daher erhält World Kinect von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.