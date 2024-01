World Copper Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Bei World Copper hat sich in den letzten Wochen das Stimmungsbild nicht wesentlich verändert. Es gab keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien. Daher wird das Kriterium der Stimmung und des Buzz mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der World Copper-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI-Wert von 44 als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der World Copper bei 0,14 CAD verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 0 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der technischen Analyse ein "Neutral"-Befund.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über World Copper diskutiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit "Gut" bewertet.