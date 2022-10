World Cities Day 2022: ZPMC ist die treibende Kraft hinter der globalen Urbanisierung und nachhaltigen Entwicklung mit fortschrittlichen, intelligenten und grünen Technologien

Shanghai (ots/PRNewswire) -Anlässlich des World Cities Day (Weltstädte-Tages) 2022 bekräftigt Shanghai Zhenhua Port Machinery Co., Ltd. (ZPMC), der weltweit größte Hersteller von Hafenmaschinen, sein Engagement für die Förderung der nachhaltigen Entwicklung von Städten und den Aufbau intelligenter, effizienter und umweltfreundlicher städtischer Drehscheiben. Der Weltstädte-Tag wird seit 2014 am 31. Oktober begangen und ist ein jährlicher Gedenktag der Vereinten Nationen, der das Bewusstsein für die Rolle der Urbanisierung bei der globalen nachhaltigen Entwicklung und der sozialen Integration schärfen soll. In der Tradition der Expo 2010 in Shanghai, China, steht der diesjährige Weltstädte-Tag unter dem Motto „Act Local to Go Global" (Lokal handeln, um global voranzukommen), mit dem Ziel, lokale und regionale Regierungen zu befähigen, grünere und nachhaltigere Städte zu schaffen.Passend zu diesem Thema hat ZPMC in den letzten Jahren viele große Häfen auf der ganzen Welt gebaut und damit einen wichtigen Beitrag zur globalen Urbanisierung geleistet. Einer dieser Häfen ist das Long Beach Container Terminal (LBCT) in Long Beach, Kalifornien, der erste vollautomatische Hafen in Nordamerika. ZPMC war maßgeblich am Bau des Hafens beteiligt, und erst kürzlich feierte der Hafen sein einjähriges Jubiläum der offiziellen Eröffnung. In einem der wichtigsten Häfen an der Westküste der USA gelegen, vereinte der LBCT zwei bestehende Häfen zu einem modernen Hafen, und der jährliche Umschlag wurde auf 3,3 Millionen Standardcontainer verdoppelt.Ein effizienter und intelligenter Hafen: Der LBCT-Hafen hat die höchste Effizienz in den USA erreicht, und ZPMC hat alle Kernkomponenten entworfen und gebaut.- 14 Doppelhub- und Doppelkatzenkräne am Kai und fünf automatische Eisenbahnkräne, um eine maximale Automatisierung zu erreichen und die Effizienz des Umschlags zu verbessern;- 69 automatische Schienenkräne, um ein schnelles Stapeln und Wenden von Containern zu erreichen;- automatische Ausrüstung, landseitiges Stromversorgungssystem und mehr Schienenverbindungen im Hafen, um die Luftverschmutzung zu reduzieren.Ein umweltfreundlicher und nachhaltiger Hafen: Der Einsatz von automatisierten Anlagen hat den LBCT in den weltweit umweltfreundlichsten Hafen verwandelt. Der Hafen von Long Beach ist über 175 Schiffsrouten mit 217 Seehäfen weltweit verbunden. Er wickelt jährlich einen Warenhandel im Wert von 200 Milliarden USD ab und hat den Druck auf den lokalen Straßentransport signifikant reduziert. Der Anstieg des Handelsvolumens des Hafens hat in Südkalifornien zudem 14.000 Arbeitsplätze geschaffen.Dr. Robert Garcia, Bürgermeister von Long Beach, sagte bei der Fertigstellungszeremonie von LBCT, dass man stolz darauf sei, einen umweltfreundlichen Hafen in Long Beach zu haben, und dass die Fertigstellung des neuen Hafens das Engagement der Stadt für Nachhaltigkeit und die Anwendung grüner Technologien unterstütze.Als erster vollautomatischer Hafen in Nordamerika und einer der weltweit am stärksten automatisierten Häfen hat der LBCT die weitere Entwicklung des zweitverkehrsstärksten Hafens Amerikas gefördert. Er ist zugleich ein Meilenstein für ZPMC bei der Förderung der globalen Urbanisierung und der nachhaltigen Entwicklung mit fortschrittlichen Technologien.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/world-cities-day-2022-zpmc-ist-die-treibende-kraft-hinter-der-globalen-urbanisierung-und-nachhaltigen-entwicklung-mit-fortschrittlichen-intelligenten-und-grunen-technologien-301663620.htmlPressekontakt:Xulei Tao,+86-18017766623Original-Content von: Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.,ltd., übermittelt durch news aktuell