World Automotive Chip Innovation Conference 2023 in Binhu, Wuxi

Wuxi, China (ots/PRNewswire) -Vom 5. bis 6. Dezember wurden die World Automotive Chip Innovation Conference 2023 und der China Automotive Chip Summit 2023 in Binhu, einem Stadtbezirk von Wuxi, China, ausgerichtet. Im Mittelpunkt der Konferenz standen Spitzentechnologien und die Herausforderungen im Bereich der Halbleiterkomponenten für die Automobilbranche. In Diskussionsrunden kamen neue Ansätze bei der Förderung einer innovativen Entwicklung zur Sprache. Mehr als 500 Experten, Wissenschaftler und Vertreter von Unternehmen, darunter Ni Guangnan und Sun Fengchun von der Chinesischen Akademie für Ingenieurwesen, nahmen an dem Event teil.Die Automobil- und Zulieferbranche zählt zu den sechs großen vorteilhaften Branchen, die zum modernen Industriecluster von Wuxi gehören. Derzeit sind in Wuxi vier Automobilhersteller und über 1.400 Unternehmen ansässig, die Fahrzeuge oder Fahrzeugteile fertigen. Integrierte Schaltkreise und das Internet der Dinge, zwei der Kernbranchen in Wuxi, werden in diesem Jahr voraussichtlich ein Umsatzvolumen von 200 Milliarden Yuan überschreiten. Die Automobilchip-Industrie in Wuxi hat ihr Wachstum in den letzten Jahren beschleunigt und mit einem Volumen von mehr als 10 Milliarden Yuan eine weitgehend vollständige Industriekette aufgebaut. Laut Du Xiaogang, dem Sekretär des Kommunalausschusses der chinesischen KP in Wuxi, wird Wuxi sein Geschäftsumfeld weiter optimieren, zum besten Ziel für ausländische Investitionen werden und ein günstiges Umfeld für Innovation und Unternehmertum schaffen.Während des Events unterzeichneten Wuxi und die China Association of Automobile Manufacturers eine Vereinbarung, die Wuxi dabei unterstützen wird, sich zu einem Zentrum für die Automobilchip-Industrie zu entwickeln. Bis heute haben sich im Stadtbezirk Binhu von Wuxi bereits 170 Halbleiterhersteller und verwandte Unternehmen niedergelassen. Für die Zukunft wird Binhu die Ansiedlung von Herstellern kompletter Fahrzeuge unterstützen, die Aggregation von Komponenten fördern und die Entwicklung der Automobilindustrie vorantreiben.Der Gastgeber der ersten World Automotive Chip Innovation Conference, Binhu, wurde aufgrund der soliden industriellen Basis, des vorteilhaften Geschäftsumfelds und der hochqualifizierten Fachkräfte in der Region ausgewählt. Der Stadtbezirk Binhu liegt im Südwesten von Wuxi am Taihu-See. Ihm gehören 90 % des Ufers des Taihu-Sees, 90 % der touristischen Ressourcen von Wuxi sowie 90 % der Forschungsinstitute auf Provinz- und Ministerebene. Zudem liegt in Binhu der berühmte malerische Ort Yuantouzhu, der auch den Namen „Schildkrötenkopfinsel" trägt.